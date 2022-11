Tour Music Fest: c’è anche il trentino Alex Calliari fra i 5 migliori chitarristi italiani

Pubblicità

I migliori batteristi, chitarristi e bassisti selezionati dalla commissione durante le Live Audition del Tour Music Fest, si esibiranno durante la finalissima del 25 novembre 2022 per conquistare la vittoria della propria categoria ed esibirsi sul palco della Finalissima.

Tra di loro anche Alex Calliari, chitarrista trentino di 13 anni, arrivato alla finale nazionale – categoria chitarristi junior – del Tour Music Fest.

Il Tour Music Fest è un concorso musicale nazionale aperto a tutti, con varie categorie, le selezioni vengono fatte in tutte le maggiori città italiane nel corso di diversi mesi. Alex è uno dei cinque chitarristi della sua categoria scelti tra migliaia durante le selezioni, un bel riconoscimento per lui ma anche per la nostra regione!

Il contest è nato in Italia nel 2007 e sisvolge oltre che in Italia, anche in Spagna, Gran Bretagna, Svizzera e Malta. La finale si svolgerà a S. Marino il 25 novembre 2022.

Il Tour Music Fest nasce da un’idea dell’imprenditore Gianluca Musso, e si espande a livello europeo nel 2018. La manifestazione si articola in una moltitudine di eventi musicali dal vivo, che comprendono sessioni di scouting e workshop formativi organizzati in collaborazione con l’università Berklee – College of Music e con il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol.

Quest’ultimo ospita i Music Camp e le Music Intensive del Tour Music Fest, full immersion formative con lezioni individuali e di gruppo, laboratori musicali, masterclass e consulenze artistiche, dedicate principalmente ai cantanti.

Le lezioni sono studiate per potenziare e arricchire l’aspetto vocale e scenico dell’artista e valorizzare la formazione e la condivisione di momenti comuni al di là della competizione in gara.

Tra i vincitori del Contest: Ermal Meta con La Fame di Camilla, Loredana Errore, Chiara Dello Iacovo, Marianne Mirage, Renza Castelli, Sherol Dos Santos. Dal 2007, l’Italia è rappresentata dal presidente della Commissione Giulio Rapetti Mogol.

I premi per i vincitori del Tour Music Fest variano ad ogni edizione e consistono in borse di studio per corsi di formazione presso Berklee – College of Music, un contratto di sponsorizzazione di 10.000 Euro per l’artista/band, un budget di 15.000 euro per l’organizzazione di un tour di concerti in Europa, la produzione di un singolo con la post produzione presso gli Abbey Road Studios di Londra, fornitura di strumenti musicali, e altri.