Spaccia in monopattino lungo la ciclabile, 28 enne arrestato dalla Polizia

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Questura di Trento.

Questi interventi sono finalizzati a prevenire e reprimere le attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nello specifico, nella serata di mercoledì 2 novembre 2022, il personale della Squadra Mobile ha arrestato un soggetto straniero di 28 anni, poiché si era reso responsabile di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Il giovane era già stato notato dagli Agenti della Squadra Mobile poiché solito muoversi nel centro cittadino a bordo di un monopattino scuro e con un continuo atteggiamento guardingo.

Era stato inoltre constatato che il 28 enne era solito incontrarsi con tossicodipendenti e soggetti gravitanti nel sottobosco dei consumatori di stupefacenti.

Per queste ragioni è stato posto in essere uno specifico servizio, durante il quale si accertava che l’uomo – giunto a bordo del solito monopattino in un parco in pieno centro cittadino – veniva avvicinato, in rapida sequenza, da due diversi giovani, ai quali, dopo aver fatto una veloce sortita in un determinato punto a bordo della pista ciclabile, cedeva loro dei piccoli involucri.

I due assuntori sono quindi stati controllati dagli agenti, che hanno appurato che gli stessi avevano appena acquistato – rispettivamente – 20,64 gr di eroina e 4,58 gr di marijuana il primo, e 20,74 gr di eroina il secondo.

Lo spacciatore, che intanto aveva ceduto ad un terzo soggetto un ulteriore quantitativo di 5,14 gr di eroina (poi recuperato dagli agenti) è stato successivamente fermato.

Sequestrati poi ulteriori 20,68 gr di eroina: l’arrestato li aveva da poco sotterrati a bordo della pista ciclabile. Operazione, questa, che non era sfuggita agli operatori della Squadra Mobile.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare: 33 confezioni di cocaina del peso di 25,10 gr, 16 confezioni di eroina del peso di 9 gr, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e 1.050,00€ ritenuti il guadagno dell’attività di spaccio.