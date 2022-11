Polizia di Stato: 14 esplulsioni e 13 ordini di allontamento nel mese di ottobre in Trentino

Pubblicità

La Divisione Anticrimine della Polizia di Stato nel trimestre 1° agosto 31 ottobre 2022 ha emesso 6 avvisi orali, 4 fogli di via dal comune di Trento e 45 ammonimenti.

Sul fronte stranieri, grazie a mirati servizi organizzati dalla Questura in collaborazione con le altre Forze di Polizia per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare, nel solo mese di ottobre ci sono state 14 espulsioni dal territorio nazionale, altri 13 ordini di allontanamento disposti dal Questore e 1 accompagnamento al centro di permanenza per il rimpatrio.

Le articolazioni periferiche sul territorio (Commissariato Riva del Garda e Commissariato di Rovereto), nel trimestre di riferimento, hanno invece indagato in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 6 soggetti e sottoposto a sequestro circa 3 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina, hashish e marijuana e 720 euro in contante.

Inoltre e in particolare, il Commissariato di Riva del Garda, nel solo mese di ottobre, ha deferito all’autorità giudiziaria 5 persone a vario titolo e arrestato 1 soggetto.

L’ufficio di polizia amministrativa nel trimestre 1° agosto 31 ottobre ha rilasciato oltre 579 licenze riguardanti le armi, oltre 3555 passaporti ed ha ritirato 42 armi e 2143 munizioni per verifiche in merito alla loro regolarità.

