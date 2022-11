Polizia di Stato: 11 arresti e 56 denunce per spaccio negli ultimi 3 mesi

Pubblicità

Continua incessantemente l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di criminalità condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Trento.

È di 1 al giorno, tra indagati, arresti e denunce per spaccio, il bilancio della lotta contro il consumo di stupefacenti in Trentino. I dati sono satti diffusi dalla Questura di Trento e dimostrano come il fenomeno della droga nella nostra regione debba essere attenzionato.

Nell’ultimo trimestre (dal primo di agosto al 31 ottobre) la polizia di Stato ha controllato 5984 persone, effettuato 187 posti di controllo e controllato 1927 veicoli.

Sono stati sottoposto a sequestro 3 etti di sostanza stupefacente riconducibile a cocaina, hashish, eroina e di marijuana e 4460 euro in contante e indagato in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 5 persone

Le volanti negli ultimi 3 mesi hanno tratto in arresto 4 persone e deferito all’autorità giudiziaria 56 soggetti. La Squadra Mobile, nell’ambito del periodo di riferimento, ha tratto in arresto 7 persone e indagato in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 16 soggetti.

In totale sono state impiegate 1051 persone solo tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, a cui devono essere sommati gli ulteriori e innumerevoli uomini delle altre Forze di Polizia.

I servizi sono stati diretti alle aree più calde della città, individuate queste anche grazie a quei cittadini che si sono rivolti alla Questura riferendo situazioni sospette che meritavano un incisivo approfondimento.

