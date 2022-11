Mercati finanziari: ecco gli asset da monitorare per giocare in borsa oggi

Pubblicità

La guerra, le costanti tensioni a livello geopolitico, il clima impazzito e l’inflazione che non sembra aver alcuna intenzione di rallentare sono fattori che hanno conseguenze pesanti anche sui mercati finanziari.

La fiammata dei prezzi è la principale protagonista di questo periodo: questo mese il tasso di inflazione in Italia è arrivato a sfiorare li 12% e si tratta del record degli ultimi quarant’anni, ma nel resto del mondo la situazione non è molto differente.

La facilità con cui oggi si può accedere ai mercati finanziari ha permesso a milioni di persone di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. Lo scenario attuale, però, è davvero complesso, quindi servono un’ottima preparazione e tanto impegno per riuscire ad individuare gli asset su cui conviene puntare oggi, sia per difendere il valore dei propri risparmi che per cercare di sfruttare le opportunità che si possono presentare.

L’avvicinamento ai mercati finanziari – Rispetto a qualche anno fa, anche i piccoli risparmiatori hanno la possibilità di investire in autonomia sui mercati finanziari. L’avvento del trading online è stato un vero punto di svolta, anche se solo negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di questa attività in Italia. Le statistiche dimostrano che restiamo un popolo che non ama rischiare, ma è evidente la continua crescita di chi sceglie di destinare una parte del suo capitale agli investimenti online.

Però è opportuno ricordare che non ci si può improvvisare investitori da un giorno all’altro: per potersi muovere sui mercati nel modo giusto bisogna avere una buona preparazione. A questo proposito, è possibile visitare il portale Giocareinborsa.com; infatti, questo sito che spiega come giocare in borsa mette a disposizione guide, approfondimenti e contenuti pensati per aiutare gli utenti a muovere i primi passi sui mercati finanziari.

Come giocare in borsa online oggi – Dopo aver studiato il primo passo che deve compiere un aspirante investitore consiste nella scelta della piattaforma di riferimento. Questi software rappresentano l’interfaccia tramite la quale è possibile accedere ai mercati e negoziare i vari strumenti. È fondamentale che il soggetto che la mette a disposizione sia sicuro ed affidabile. Ecco perché bisogna scegliere solo broker regolamentati come Naga, Capex.com, eToro, Capital.com e ActivTrades.

Anche se alcuni broker permettono di acquistare in modo diretto i titoli quotati in borsa, nella maggior parte dei casi chi fa trading lo fa tramite i CFD. I contratti per differenza permettono di speculare su tutte le variazioni di prezzo dei vari asset, con possibilità di profitto sia in caso di rialzo delle quotazioni che in caso di calo delle stesse. Per raggiungere il profitto però, è necessario sapere su quali settori puntare e fare le giuste previsioni.

Gli asset da seguire con attenzione in questo periodo particolare – Come abbiamo accennato in apertura, in questo periodo storico il fattore che influenza maggiormente le scelte di risparmio ed investimento delle persone è l’inflazione. In condizioni di questo tipo la maggior parte degli investitori va alla ricerca degli asset che permettano di mettere il loro capitale al riparo dall’effetto erosivo dell’inflazione. Così si torna a parlare dei beni rifugio, con l’oro e gli altri metalli preziosi in prima linea.

Si riaccende l’attenzione pure sul settore immobiliare, anche se in forma diversa: gli investimenti sul mattone classici comportano spese elevate e non danno grandi garanzie di successo, quindi si stanno diffondendo i cosiddetti REITS, fondi immobiliari che permettono di accedere a questo mercato anche con capitali contenuti.

Per quanto riguarda le azioni, gli occhi vanno puntati sui titoli difensivi, ovvero quelli delle società attive nei settori delle utility, deille materie prime e dei beni di consumo.