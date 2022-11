La ricetta di Piantedosi sull’immigrazione: “Richiesta di asilo sulle navi delle Ong”. L’idea non piace a Bruxelles

Pubblicità

Il Neoministro dell’Interno, Matteo Piantedosi sembra avere una chiara strategia da adottare in materia di immigrazione: i migranti che si trovano sulle navi delle Ong nel Mediterraneo dovranno chiedere asilo agli Stati di bandiera.

Una ricetta chiara che punta a risolvere il problema dell’immigrazione, anche se al momento l’idea non sembra piacere alla Commissione Europea che risponde così alla proposta: “La Commissione Europea non è responsabile del coordinamento dei salvataggi in mare, ma serve sottolineare che è un obbligo morale e legale per gli Stati membri salvare persone”.

Bruxelles però prova ad indicare una possibile soluzione. Propone infatti di attivare il meccanismo di solidarietà volontario, firmato lo scorso giugno da 21 i Paesi aderenti, che potrò anche essere utilizzato per ridistribuire i migranti al momento bloccati sulle navi al largo dell’Italia.

Di fatto, il piano del Ministero dell’Interno accomuna Spagna, Italia, Cipro, Malta e Grecia, ovvero tutti quei Paesi che si trovano giornalmente ad affrontare gli sbarchi. La ricetta di Pinatedosi prevede quindi che tutti i naufraghi richiedano asilo direttamente a bordo delle Ong, in modo tale che sarà lo Stato di bandiera a prendersi carico di quelle persone.

“Abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati di bandiera: non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità. Al momento questi eventi rappresentano il 16% delle persone sbarcate in Italia”: queste le parole del Ministro rilasciate durante un’intervista al Corriere della Sera.