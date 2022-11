In Trentino è arrivata la prima neve!

Pubblicità

Sulle montagne del Trentino è arrivata la prima neve! Il maltempo delle ultime ore ha portato un abbassamento delle temperature che – fino a qualche giorno fa – erano più alte della media stagionale (QUI link).

In giornata sono attesi dei miglioramenti e il weekend si preannuncia essere soleggiato, ma almeno in montagna tutto è – per ora – bianco.

In Trentino rimane l’allerta gialla (QUI link) fino a stasera, il tempo sarà coperto e con precipitazioni diffuse ma moderate. A tratti ci potranno essere temporali sparsi e le temperature saranno in calo.

