Festa delle Forze Armate oggi a Trento con un forte richiamo al valore della pace

Si è tenuta stamani anche a Trento, in Piazza Santa Maria Maggiore, in concomitanza con la cerimonia nazionale a Roma, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (qui il video), a cui hanno preso parte le autorità civili e militari, fra cui il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il sindaco del capoluogo Franco Ianeselli.

Quest’anno la cerimonia si carica di significati particolari, a causa della guerra in corso in Ucraina, più volte richiamata nei discorsi delle autorità. Un “grazie” corale e convinto è stato rivolto alle Forze Armate dal presidente Fugatti, per il loro compito di difesa non solo dei confini nazionali ma anche delle istituzioni democratiche del Paese, e per le missioni che le vedono impegnate anche all’estero, in molteplici missioni di pace.

Altrettanto prezioso è il ruolo svolto in soccorso alle popolazioni colpite da disastri naturali, compresi quelli che hanno interessato le Alpi e il Trentino, anche in epoca recente. “La pace – ha detto Fugatti – necessita di un impegno diplomatico continuo, ma deve essere anche una pace giusta, che tutela i diritti dei popoli che hanno subito un’aggressione. Le Forze Armate ci consentono di essere a fianco di coloro che, nel mondo, si battono per la difesa di questi diritti“. Qui l’intervista al Presidente.

Nel discorso del governatore del Trentino anche un richiamo alla storia e alle diverse sensibilità sollecitate da eventi drammatici come il Primo conflitto mondiale. Nel ricordare i caduti di tutti gli eserciti Fugatti ha rivolto un pensiero ai tanti trentini che hanno combattuto tra le fila dell’esercito austroungarico, e che non vanno dimenticati.

L’evento di stamani si è aperto con lo schieramento del Reparto Interforze composto da rappresentanze dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Dopo l’Alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, è seguita la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Discorsi che hanno sottolineato il valore supremo della pace ma anche la necessità di soccorrere chi è vittima di un’aggressione e di difendere la libertà quando è minacciata, come sta avvenendo in questo momento in Ucraina.

A seguire i discorsi delle autorità locali, e, in chiusura, la consegna simbolica della bandiera italiana alla classe V B dell’Istituto comprensivo Trento 6, a cui ha partecipato anche l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.

Il sindaco nel suo discorso ha sottolineato il «devastante conflitto europeo ci riporta a vivere una tragedia che pensavamo di non vedere mai più. Non così da vicino, non così devastante e imprevedibile riguardo alla sua conclusione».

Ha ricordato anche la marcia su Roma avvenuta 100 anni fa che «accelerò l’involuzione autoritaria dello Stato italiano e l’avvento del fascismo» osservando che «fu proprio il trentino, fu proprio il fieramente autonomista Alcide De Gasperi ad esortare gli italiani, in un intervento dedicato all’Europa, a gettar via “un mondo di pregiudizi, un mondo di pusillanimità, un mondo di rancori»

«Oggi ricordiamo la fine della prima guerra mondiale e dunque la pace che, seppur precaria – ha aggiunto Ianeselli – mise fine al flagello che insanguinò l’Europa per quattro lunghi anni. Festeggiamo il Trentino che ritorna italiano, che ritrova la sua patria e la lingua di Dante, pur mantenendo intatte le sue aspirazioni autonomiste. Commemoriamo i ragazzi di tutte le nazionalità caduti sui diversi fronti del primo conflitto mondiale. Festeggiamo le nostre Forze Armate, la cui missione è stata efficacemente definita dall’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini: “Nella difesa della pace così come nella tutela dell’unità, della sicurezza e dell’indipendenza nazionale consiste il fine ultimo delle Forze Armate, garanti e depositarie dei più alti valori spirituali e morali consegnatici dalla lotta di liberazione”».

Franco Ianeselli ha concluso con un «Viva l’Italia e viva gli italiani, quelli che lo sono da sempre, quelli che lo sono diventati di recente, quelli che aspirano a diventare nostri connazionali. E buona festa del 4 novembre a tutti voi»

La cerimonia è quindi proseguita a Palazzo Geremia dove sono state consegnate alcune onorificenze.

