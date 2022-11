«Disabilità» al posto di «handicap»: via libera dalla quarta commissione al ddl Masè

Pubblicità

Disabilità al posto di handicap in tutte leggi provinciali: sì unanime della IV Commissione al ddl di Masè (foto) dopo le audizioni, perché “le parole sono sostanza”.

È stato approvato ieri mattina all’unanimità dalla IV Commissione il disegno di legge 99 proposto da Vanessa Masè (La Civica) per modificare tutte le norme dell’ordinamento della Provincia nelle quali ricorre la parola “handicap” per sostituirla con il termine “disabilità”.

Il “sì” è arrivato subito dopo le audizioni effettuate dall’organo consiliare presieduto da Claudio Cia (FdI) e un emendamento tecnico suggerito dall’assessora Segnana.

Tanto i soggetti consultati quanto i consiglieri hanno condiviso l’opportunità di adeguare gli articoli delle leggi provinciali che riportano l’espressione “handicap” alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità per mettere al centro dell’attenzione la persona e non la sua condizione (che può anche essere temporanea), tenuto conto che, soprattutto in questo campo,“le parole sono sostanza”.

Prima del voto favorevole di tutti i consiglieri (Zeni del Pd, Zanella di Futura, Rossato di FdI, Dalzocchio della Lega e Cia di FdI) ai 24 articoli del ddl, l’assessora alla salute e al welfare Stefania Segnana, esprimendo condivisione per il ddl, ha ringraziato Masè per il lavoro certosino svolto individuando le norme da modificare in modo da evitare l’accezione dispregiativa racchiusa nella parola handicap.