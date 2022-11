Crolla un pannello del controsoffitto, evacuata un’aula del dipartimento di Ingegneria Civile

Pubblicità

Disagi all’interno della facoltà di Ingegneria di Mesiano: nel dipartimento di Ingegneria Civile è crollata parte del controsoffitto. (QUI link video 1 – QUI link video 2)

Tenendo conto della pioggia battente di questa mattina, è facile intuire che pioveva anche all’interno della stessa aula biblioteca e che è stato necessario evacuare la stanza.

“L’università ed i suoi spazi diventano per noi studenti la nostra casa, luogo in cui scorrono ore e ore della nostra vita. Tra quelle quattro mura si consumano i momenti di studio, di amicizia, tristezza e gioia.

Oggi dentro queste mura siamo tristi, tristi di vedere che dentro la nostra casa piove, tristi di vedere che dalla nostra casa dobbiamo evacuare come è successo per l’aula biblioteca di Mesiano.”

Hanno scritto sui social i ragazzi di UniTN.

“L’accumulo di pioggia ha fatto crollare un pannello del controsoffitto e questo è solo l’apice dei problemi di infiltrazione che da anni sono presenti in tutto il blocco della ex biblioteca. Non possiamo più accettare questi problemi.

L’università non può accettare che proprio nel dipartimento di Ingegneria Civile si verifichino situazioni come questa. È giunto il momento di attuare degli interventi strutturali, reali e di smettere di cercare rattoppare qua e là per cercare di posticipare ciò che abbiamo visto essere ad oggi inevitabile.

Ci siamo da subito mossi grazie allə rappresentanti di dipartimento ed ai nostri delegati spazi del CdS, allo scopo di criticare l’accaduto e spingere verso soluzioni che ora non possono più attendere.”