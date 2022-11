Casa occupata in piazza Centa, arriva la Polizia di Stato

Pubblicità

La segnalazione è partita da un cittadino che ha allertato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè che si è precipitato subito sul posto.

Un uomo straniero è stato visto arrampicarsi sul balcone ed entrare nella casa in ristrutturazione ma abbandonata da tempo. La struttura negli ultimi mesi è diventata un bivacco per extracomunitari e senza tetto.

Dopo alcuni minuti è arrivata la macchina della polizia di Stato per sgomberare la casa. Mentre stavano entrando però è scattato l’allarme per una rapina in piazza Venezia e i poliziotti si sono subito portati verso il luogo della possibile rapina. «Devo dire che la polizia ha risposto velocemente alla mia chiamata – dichiara Daniele Demattè – comportandosi con grade professionalità. Il nuovo Questore Maurizio Improta da quanto è arrivato a Trento sta facendo un grande lavoro senza sosta».

Nell’ultimo mese gli effetti del grande impegno delle forze dell’ordine a Trento si stanno facendo sentire. Solo nel mese di ottobre la Polizia di Stato in collaborazione con le altre Forze di Polizia per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare, ha emesso 14 espulsioni dal territorio nazionale e altri 13 ordini di allontanamento, disposti appunto dal Questore, e 1 accompagnamento al centro di permanenza per il rimpatrio.

Inoltre la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato nel trimestre 1° agosto 31 ottobre 2022 ha emesso 6 avvisi orali, 4 fogli di via dal comune di Trento e 45 ammonimenti.

