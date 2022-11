Bisesti: “Chiara Santoli, una dolorosa perdita. Siamo vicini alla famiglia”

Pubblicità

“L’intera comunità scolastica trentina e le istituzioni sono vicine alla famiglia di Chiara Santoli, colpita da una tragedia dolorosa.

La scomparsa, sul lavoro, di una giovane trentina, competente, appassionata della propria professione, colpita da un incidente purtroppo mortale mentre stava realizzando il suo sogno professionale, quello di veterinaria, è una perdita che tocca tutta la società trentina.

Per questo ci stringiamo attorno a tutti i familiari e al padre Giuseppe Santoli, dirigente scolastico dell’istituto Fontana, rivolgendo loro un abbraccio ideale di fronte ad un dolore immane”. Così l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti fa proprio a nome della scuola trentina e delle istituzioni il cordoglio per la morte della 25enne veterinaria, laureata all’università di Padova e iscritta all’Ordine dei veterinari, vittima di un incidente in una stalla di Custoza, nel veronese, mentre stava svolgendo il periodo di praticantato per avviarsi alla professione.

