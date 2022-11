Al Teatro Sociale arriva “Biancaneve” de La Baracca-Testoni Ragazzi

Pubblicità

Parte dal Teatro Sociale la programmazione 2022/23 del Teatro Ragazzi del Centro Servizi Culturali S. Chiara. Domenica 6 novembre, alle ore 16, sul palco del Sociale andrà in scena lo spettacolo inaugurale di Anch’io a teatro con mamma e papà (rassegna dedicata alle famiglie) dal titolo Biancaneve.

Prodotto dalla compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi, Biancaneve è uno spettacolo di Bruno Cappagli (che ne cura anche la regia) e Fabio Galanti, con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli e Fabio Galanti e con la voce narrante di Giovanni Boccomino.

Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi!

Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico. Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale. Chiedere a qualcun altro di recitare, “tanto è una storia che tutti conoscono”, figuriamoci chi da anni monta le scene di questo spettacolo!

Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano catapultati sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori. Nonostante le prime reticenze però, con l’aiuto del loro collega in regia, i due scopriranno il piacere di vivere l’immaginario fantastico del racconto indossando i panni dei vari personaggi della storia. Una trasformazione dei ruoli e degli oggetti in scena per assecondare la narrazione.

Una metamorfosi, proprio come quella che vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico, e come quella dell’individuo durante la crescita.

