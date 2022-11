Al Comune di Campodenno il “Marchio Family”

Pubblicità

È giunto un prestigioso riconoscimento al Comune di Campodenno, un Comune “amico delle famiglie”.

La municipalità della Bassa Val di Non, guidata dal sindaco Daniele Biada, ha ottenuto infatti il “Marchio Family”, che ne certifica l’attenzione nei confronti delle famiglie e dei più piccoli.

Per ricevere il marchio, è stato necessario un percorso che richiesto dedizione nella compilazione di un disciplinare, suddiviso in diversi requisiti e 5 macroaree di intervento: programmazione e verifica, servizi alle famiglie, tariffe, ambiente e qualità della vita, comunicazione. Il punteggio totale ottenuto dal Comune noneso è stato di 78 punti, ben al di sopra del minimo richiesto, ovvero 58.

L’assessora alle politiche giovanili, sensibilizzazione sociale e pari opportunità Elisa Cristan (nella foto di copertina) si dice orgogliosa di questo riconoscimento. «Raggiungere i requisiti per ottenere la certificazione è stato un lavoro che ha richiesto tempo e molto impegno – fa sapere l’assessora – ma ci ha fatto rendere conto di quanti bisogni abbiano e di quali servizi necessitino le famiglie della nostra comunità».

Nello specifico, gli interventi attuati negli ultimi anni dal Comune di Campodenno in ottica “family” sono molti. A partire dall’aver portato l’asilo nido, di gestione privata, sul territorio comunale, per arrivare fino al contributo previsto per l’acquisto di pannolini lavabili, passando per le serate sul tema della ludopatia e contro la violenza sulle donne.

Sono state introdotte, inoltre, delle agevolazioni per le famiglie numerose: tra queste, ad esempio, rientra lo sconto ulteriore dal terzo figlio in poi sulla quota da versare per la partecipazione all’attività estiva.

Altro requisito obbligatorio per ottenere il “Marchio Family” è quello di avere sul territorio dei parchi giochi attrezzati e in sicurezza: uno dei punti di forza del Comune di Campodenno, che può vantarne in tutte le frazioni. Alcuni di questi sono anche stati interessati da interventi di riqualificazione negli ultimi tempi.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento, ma è solo l’inizio di un percorso che porteremo avanti negli anni futuri – aggiunge in conclusione Elisa Cristan –. Crediamo infatti che, soprattutto al giorno d’oggi, sia indispensabile avere riguardo per le famiglie con bambini e continuare a offrire questi servizi fondamentali».