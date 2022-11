“Vivere in alto”: festa di finissage a Castel Caldes

Pubblicità

Si appresta a concludersi il grande progetto dedicato alla fotografia ospitato quest’estate in Val di Sole.

Domenica prossima, 6 novembre, si conclude infatti la mostra, “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry” che da sola ha portato a Castel Caldes oltre 10 mila visitatori.

La mostra, che è stata realizzata da Suazes con Magnum Photos insieme al Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, promosso dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, dal Comune di Caldes, e con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno di BIM e Cassa Rurale della Val di Sole, si è sviluppata anche sul territorio della Valle di Sole grazie al “Sentiero della fotografia”, un lungo percorso fotografico in alta quota che ha visto coinvolto il francese Jerome Sessini dell’Agenzia Magnum.

Per chiudere in bellezza questa grande stagione dedicata alla fotografia d’autore, gli organizzatori hanno pensato a una “festa di finissage” nelle giornate del 5 e 6 novembre prossimo.

Due giornate dove il filo conduttore della mostra, il rapporto fra uomini e montagne nella fotografia, si declinerà in vari eventi: si parte sabato 5 novembre alle ore 11 con la presentazione del libro di Adele Oriana Orlando “La bambina che voleva amare” di Land Editore, libro scritto proprio a Caldes e che sarà presentato da Antonio Maini.

Nella stessa giornata alle ore 17 si terrà la performance musicale e visuale del musicista Anzwart. Il progetto che si avvale della collaborazione del Festival Sexto nplugged, risulterà un melting pot sonoro che attinge da influenze diverse sfociando in un’elettronica sperimentale ricercata e in continua evoluzione. Uno dei brani dialogherà con le immagini realizzate da Jerome Sessini in Val di Sole.

Domenica 6 novembre il primo appuntamento è per le ore 10 con una visita guidata del curatore della mostra Marco Minuz e alle 11.00 ci sarà un collegamento con Jerome Sessini che parlerà del progetto il Sentiero della fotografia.

Alle 16.30 all’interno della cappella del castello di Caldes si terrà il gran finale con Gli Armonici Cantori Solandri che con il loro repertorio di canti della tradizione corale del Trentino, canti sacri, canti di montagna, canti di guerra, canti d’amore e canti di altre tradizioni popolari, dialogheranno con le foto di Jerome Sessini sugli uomini della vallata realizzate quest’estate.

Nelle giornate di sabato e domenica tutti i cittadini di Caldes potranno visitare gratuitamente la mostra e partecipare al progetto “Ritratti di un paese”, facendosi ritrarre dal fotografo Leonardo Fabris per comporre un grande inventario fotografico degli abitanti di questo Comune.