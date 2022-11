Valdastico, Dallapiccola favorevole alla superstrada da Piovene Rocchette a Trento sud

Pubblicità

Spiegando la sua posizione ostile al progetto Valdastico Nord, Michele Dallapiccola, consigliere provinciale appena uscito dal Patt e prossimo a entrare nella parte del gruppo misto che sta all’opposizione, ricorda che sarebbe stato favorevole a una superstrada da Piovene Rocchette a Trento sud, mentre il collegamento autostradale promosso dall’attuale Giunta Fugatti devasterebbe la valle del Leno, non sarebbe funzionale e, a suo avviso, molto probabilmente non si realizzerà mai.

Per Dallapiccola questa è insomma una boutade elettorale. «Non resta quindi che augurare all’esecutivo di tornare ad occuparsi dei problemi seri del Trentino» – Dice l’ex assessore del turismo

In merito al turismo, il consigliere ex del PATT critica la poca chiarezza della riforma organizzativa introdotta dalla Giunta in questa legislatura e che ha suscitato una guerra dei Comuni per accaparrarsi territori.

«Meglio sarebbe se il governo provinciale prestasse attenzione ai problemi del turismo emergenti dalle valli. Sul settore lattiero-caseario, il consigliere sottolinea che alla crisi della zootecnia sono legati anche i problemi del turismo.

Per superare le gravi difficoltà di questa fase occorrerebbe a suo giudizio puntare sul marketing promuovendo i prodotti agro-alimentari, come accadeva ad esempio con l’evento Latte in Festa. E seguendo il modello austriaco, con aiuti innovativi e azioni che attirino gli ospiti valorizzando l’ambiente e il paesaggio» – conclude Dallapiccola