Trovato il DNA di Fausto Iob nell’auto di David Dallago

Secondo le analisi del RIS di Parma recentemente arrivate, il DNA di Fausto Iob (QUI link) è stato trovato nell’auto di David Dallago.

Dallago – il 37 enne di Mollaro accusato dell’omicidio di Iob (QUI link) – si trova in carcere dallo scorso giugno e continua dichiararsi innocente. (QUI link)

Anche l’avvocato che lo difende, ribadisce che le tracce rinvenute (non si tratta di sangue) sono miste e attribuibili solo parzialmente a Iob.

Questo, senza contare che i due comunque si conoscevano e che c’erano stati alcuni incontri – peraltro mai negati – tra di loro. Va da sé che le tracce potrebbero essere finite all’interno dell’auto in altri modi: tra l’altro, su Dallago e sui suoi attrezzi non ne erano state rinvenute. Di conseguenza, Iob può esserci stato nell’auto di Dallago, ma per cause non legate alla sua morte.

Iob – colpito 17 volte alla testa e gettato nel lago di Santa Giustina quando era ancora vivo (nonostante le ferite al cranio, l’uomo è ipoteticamente morto per annegamento tra la mattina del 3 e le prime ore del 5 giugno 2022) – non era però di costituzione minuta: restano quindi gli interrogativi su come sia potuto finire nel lago senza presentare alcun segno di trascinamento o rotolamento.

Rimane quindi l’ipotesi del coinvolgimento di più persone nel suo omicidio, ma si è ancora lontani dallo sciogliere i dubbi intorno a questo caso.