Riva del Garda: rinviata per maltempo la seconda tornata dei lavori per la segnaletica

Sono stati eseguiti regolarmente nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di parte del centro cittadino.

Per limitare al massimo le ripercussioni sulla viabilità, l’amministrazione comunale ha deciso di svolgere i lavori in orario notturno, a partire dalle 19, e di suddividerli in due zone distinte, in modo che sia sempre garantita una adeguata viabilità alternativa.

Mercoledì notte si è lavorato in viale Trento dalla chiesa dell’Inviolata alla rotatoria della stazione di Trentino Trasporti, in viale Baruffaldi, in viale Pernici ovest e in viale Martiri.

Nella prossima tornata di lavori, originariamente in programma per la notte successiva ma rinviata a causa delle previsioni meteo, si lavorerà in viale Riccamboni nord, in viale Pernici est, in viale Pilati, in viale Alberti Lutti, in viale Vannetti e in viale Guella.

La nuova data in cui si svolgeranno i lavori sarà comunicata appena possibile.

