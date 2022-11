Rissa in centro a Trento: necessario l’intervento di sanitari, Carabinieri e Polizia

Pubblicità

Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 3 novembre 2022, in Piazza de La Portela a Trento due uomini si sono prima insultati e poi sono passati alle maniere forti. Ad avere la peggio è satto un 32 enne che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’assurda scena – in pieno giorno ed in centro città – ha reso necessario l’intervento di forze dell’ordine (sia Carabinieri che Polizia) e dei sanitari con un’ambulanza.

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire al motivo che ha dato origine agli insulti verbali che sono poi sfociati in violenza fisica.