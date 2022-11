Oggi il debutto di Meloni a Bruxelles, molti i temi aperti: Pnrr, gas e Ucraina

Pubblicità

Oggi Meloni farà il suo debutto a Bruxelles dove incontrerà i vertici delle istituzioni europee. Molti i temi sul tavolo da affrontare, a partire dal caro energia con il primo faccia a faccia con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. L’Italia con Meloni ribadirà anche l’impegno nel sostengo all’Ucraina e le sanzioni contro la Russia oltre a rendere chiara la sua idea di Europa. Secondo la premier italiana, infatti, l’Europa dovrebbe essere confederale guidata da un principio di sussidiarietà con una politica estera comune.

In agenda anche i temi economici, come la richiesta di un nuovo Recovery per risolvere il caro energia e l’utilizzo dei fondi di coesione non spesi da destinare all’emergenza in corso.

Proprio sull’emergenza gas, Meloni continuerà la strada di Mario Draghi nel richiedere un’azione comune di tutti e 27 i Paesi membri contro gli aumenti del prezzo del gas.

Non solo, ma la Premier porterà anche la proposta di revisione del Pnrr, visto che secondo lei, a causa della guerra lo scenario è cambiato e l’aumento dei prezzi sta bloccando il lavoro delle imprese.

Infine, domani in programma anche un nuovo Consiglio dei ministri che avrà l’obiettivo di aggiornare la Nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza ( Nadef) sulla quale si dovrà poi approvare la prima legge di bilancio del Governo Meloni.

