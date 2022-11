Le medie “Comenius” di Cognola verranno ammodernate e adeguate dal punto di vista sismico

Pubblicità

Adeguamento sismico in vista per l’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado “Comenius” a Cognola.

Edificato negli anni ‘80 da Itea a Cognola in un’area di circa 16.700 metri quadrati, il complesso si compone di diversi corpi di fabbrica che ospitano palestra, piscina, auditorium, caserma dei Vigili del Fuoco, oltre ovviamente ad aule e mensa scolastica.

L’intervento ha come obiettivo quello di adeguare le strutture alla normativa tecnica attualmente in vigore ed elevare il livello di sicurezza al pari di quello di un edificio progettato oggi.

Il costo dell’intervento è stimato in via preliminare in 700 mila euro, importo che sarebbe interamente finanziato con fondi PNRR, all’interno della Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” se sarà accolta la candidatura.

Le tempistiche per la realizzazione delle opere a progetto dovrebbero rispettare i termini dettati dal bando e comprendono una serie di opere sugli elementi strutturali, ad esempio sulla copertura della palestra e della piscina, sulle fondazione dei corpi aule e della scala di emergenza esterna.

L’auditorium sarà sottoposto alle modifiche più evidenti con la creazione di due appendici esterne che, oltre a funzione strutturale, fungeranno da nuovi ingressi coperti allo spazio utilizzato sia dalla scuola stessa che da altra utenza.