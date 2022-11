Lampioni spenti e luminarie natalizie limitate: il Comune di Pellizzano adotta delle soluzioni per combattere il caro energia

Pubblicità

Il caro energia si fa sentire anche a Pellizzano, comune solandro che ha adottato alcune misure al fine di ridurre i consumi (e quindi i costi che incidono sul bilancio comunale) relativi all’elettricità.

A darne comunicazione è direttamente la sindaca Francesca Tomaselli, che sulla pagina Facebook comunale ha pubblicato una lettera rivolta ai cittadini nella quale illustra le soluzioni intraprese.

«Va sottolineato che il Comune di Pellizzano negli ultimi anni ha investito regolarmente nell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e per questo risente meno di altri del rincaro – spiega la sindaca –. Tra gli interventi attuati si segnalano lo spegnimento dell’illuminazione al parco giochi e al Parco Sama e in via dei Regolani verso la zona trampolini e bicigrill».

Per quanto riguarda le luminarie natalizie, invece, già lo scorso anno il Comune solandro aveva effettuato delle riduzioni, senza per questo compromettere l’atmosfera del Natale. «Abbiamo in essere un contratto triennale e per questo la nostra intenzione è quella di installare le luci, ma di accenderle limitatamente allo stretto periodo delle festività e con riduzione dell’orario» fa sapere Tomaselli.

«Sono piccoli, ma significativi interventi che, sono certa, saranno sostenuti anche da un impegno serio e responsabile da parte di tutti voi, che saprete adottare comportamenti adeguati e corretti per aiutare la nostra comunità a superare, nel miglior modo possibile, una stagione invernale che si prospetta quanto mai impegnativa» conclude la sindaca.

