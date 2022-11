Il «Giro della Marzola» adeguato anche per le hand-bike

Pubblicità

Pubblicità



L’anello del cosiddetto “Giro della Marzola” per mountain bike di quasi 40 chilometri è stato sistemato dall’Azienda forestale Trento-Sopramonte per renderlo fruibile anche alle hand-bike.

In particolare un passaggio non era percorribile con queste particolari biciclette. I lavori, svolti in gran parte su terreni di uso civico di Villazzano, ma in parte anche su terreni del Comune dell’Altopiano della Vigolana (che aveva autorizzato e dato delega all’esecuzione degli stessi), hanno riguardato un tratto di sentiero della lunghezza di circa 200 metri mediante la sistemazione del fondo carrabile (che doveva presentare una larghezza minima di un metro e 20).

Sono stati inoltre eliminati gli scalini e le radici, posate le canalette in ferro ed è stato ampliato un tornante con contestuale riduzione delle pendenze.

Pubblicità Pubblicità

Il tutto è stato abbellito con nuove staccionate in legno locale che aiutano i ciclisti a imboccare il sentiero con più facilità.

I lavori soddisfano la richiesta pervenuta dall’Associazione Astrid che si occupa di inclusione e disabilità.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità