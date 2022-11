Il Coro Rio Bianco di Panchià fa tappa a Palazzo Arzberg Freihaus

Pubblicità

Altro appuntamento per la rassegna canora “Palazzo Arzberg Freihaus in canto” organizzata dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS a Palazzo Arzberg Freihaus ad Arsio, nel Comune del Novella.

Domenica prossima, 6 novembre 2022, alle ore 16.00 si esibirà il Coro Rio Bianco di Panchià.

Il coro è nato per la volontà di appassionati di canti popolari e della montagna. È formato da una trentina di elementi ed è l’unico in tutta la Valle di Fiemme ad avere nel suo organico voci miste.

Il Coro Rio Bianco è diretto dal maestro Ivo Brigadoi.

Ma l’appuntamento canoro non è l’unico che vedrà il Gruppo Arzberg attivo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Le attività del gruppo storico-culturale guidato dal presidente Mirko Ceccato non si fermano solo a Palazzo Arzberg Freihaus di Arsio: il 4 dicembre il gruppo sarà impegnato alla festa dei Ciucioi di Lavis in abiti nobiliari e contadini del 1800 e il 18 dicembre metterà in scena il presepe vivente a Romallo.

