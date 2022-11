Gli ultimi frustai di Taio, Rocco e Tullio Tamè, sono diventati cavalieri

Pubblicità

Pubblicità



I fratelli Rocco e Tullio Tamè, gli ultimi frustai di Taio, sono diventati cavalieri.

Venerdì scorso il museo delle fruste, testimone di un prezioso pezzo di storia del paese fortemente voluto dall’associazione “Taio Ieri – Per non dimenticare”, ha ospitato una delegazione dell’ “Ordene cavaeresco de San Bovo”, proveniente da Bassano del Grappa.

L’occasione è stata utile per vedere e toccare con mano l’industria dei manici da frusta, ma nel corso della visita c’è stato spazio per una piccola cerimonia che ha visto la nomina di cavalieri dei fratelli Rocco e Tullio Tamè, ai quali sono stati consegnati una pergamena, le fruste e gli scialli rossi.

Pubblicità Pubblicità

È stata quindi una visita ricca di significati per il gruppo veneto, composto da 25 persone, ma anche per i fratelli Tamè, ormai gli unici rimasti a portare avanti la tradizione dei manici da frusta, nata a Taio nel 1830, quando venne fondata la prima fabbrica da Simone Barbacovi.

Da parte di Armando Larcher e Giorgio Chilovi, presidente e vicepresidente dell’associazione “Taio Ieri – Per non dimenticare”, sono giunte parole di ringraziamento e di benvenuto alla delegazione.

Pubblicità Pubblicità



«Siamo stati contenti della visita, ci ha fatto grande piacere – fa sapere Larcher –. È stato un bel momento, in cui abbiamo anche riso e scherzato, oltre a far respirare pagine della nostra storia. Abbiamo voluto fortemente questo museo per tenere viva la memoria e trasmettere l’importanza che ha avuto, e la ricchezza che ha portato, l’industria dei manici da frusta a Taio».

Il gruppo veneto ha poi chiesto di visitare la fabbrica dei fratelli Tamè, i quali si sono resi disponibili anche a dare una dimostrazione di come si fa a “torzar”. In conclusione non poteva mancare il rinfresco gentilmente offerto dall’associazione.

Per la delegazione venuta dal Veneto è stata dunque un’esperienza arricchente, che tutti possono provare: per le visite guidate al museo delle fruste di Taio, infatti, basta rivolgersi ad Armando (339.8391219), Giorgio (349.3341106) o Giovanni (345.4252209).

Un’occasione unica per rivivere un’arte che ha scritto pagine indelebili della vita economica e sociale di Taio, il paese delle fruste.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità