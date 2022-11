È Mario Franzinelli il 56 enne deceduto oggi ad Arco in seguito ad un incidente sul lavoro

Pubblicità

Pubblicità



È Mario Franzinelli il 56 enne deceduto oggi in seguito ad un incidente sul lavoro in un cantiere edile di via Galas proprio nel centro di Arco (QUI link).

L’uomo, residente a Ledro, mentre stava lavorando all’ultimo piano di una palazzina in costruzione a circa 10 metri d’altezza, ha perso l’equilibrio ed è caduto all’interno di un vano posto sull’attico superiore.

Immediato l’allarme: sul posto sono giunti i sanitari con due ambulanze della croce bianca Alto Garda e la Croce Rossa. Attivato anche l’elisoccorso, atterrato nel vicino centro sportivo Pomerio-Campi ad Arco.

Pubblicità Pubblicità

In supporto ai sanitari le squadre dei vigili del fuoco di Arco che hanno trasportato l’equipe sanitaria all’interno del cantiere.

Presenti anche i Carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda e della stazione di Arco. A ricostruire l’intera dinamica saranno i carabinieri della compagnia di Riva del Garda e gli ispettori Uopsal.