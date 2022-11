Chiude ad Arco il Festival della coralità femminile

Pubblicità

Chiude ad Arco sabato 5 novembre il Festival della coralità femminile, organizzato dalla Federazione cori del Trentino in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con il patrocinio del Comune di Arco. Alle 20.30 all’auditorium di Palazzo dei Panni si esibiranno i cori Euphonia di Mori e L’Arnica di Praso e l’Ensemble femminile (Mis)sonanti di Roncegno Terme. Ingresso libero.

L’obiettivo di questo Festival è duplice: valorizzare la coralità femminile dandole risalto attraverso una serie di concerti dislocati sul territorio provinciale, e promuovere la scrittura e la diffusione di pezzi inediti per coro femminile coinvolgendo compositori viventi.

A tal proposito la Federazione cori del Trentino ha pubblicato una raccolta di composizioni diverse per genere, stile e difficoltà scritte appositamente da venti compositori, trentini e non, per il Coro da Camera Trentino, compagine femminile di Borgo Valsugana.