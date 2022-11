Al via la campagna informativa per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili

Pubblicità

Al via in Trentino la Campagna “LILT for Men – Percorso Azzurro” per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, cancro alla prostata e ai testicoli, promossa da LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento.

Dopo un ottobre caldissimo – non solo per il meteo, ma per le numerose attività svolte a celebrazione della Campagna “LILT for Women – Nastro Rosa” -, il novembre di LILT si tinge di azzurro.

Oggi a Trento la presentazione della campagna informativa alla presenza del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, l’assessore del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, il presidente Lilt di Trento Mario Cristofolini e la direttrice Lilt di Trento Valentina Cereghini.

“La lotta ai tumori è possibile anche grazie alla prevenzione. Per questo è importante rendere consapevoli e informare gli uomini di cosa significa prendersi cura della propria salute – ha sottolineato il vicepresidente Tonina – un plauso quindi alle attività portate avanti dall’associazione LILT di Trento e ai molti comuni trentini che ci aiuteranno a diffondere queste opportunità su tutto il territorio provinciale”.

La Campagna nazionale “LILT for Men – Percorso Azzurro” si pone l’obiettivo di rendere gli uomini – giovani e adulti – maggiormente protagonisti della propria salute, nel presente e per il futuro. Per fare questo LILT promuove tutto l’anno l’adozione di un sano stile di vita, ma in particolare nel mese di novembre propone visite urologiche alla prostata per chi ha più di 50 anni, ai testicoli per chi ha tra i 20 e i 50 anni e consulenze per chi vuole capire come riconoscere segnali d’allarme e casi di familiarità. Questi incontri individuali con gli specialisti saranno disponibili a Trento – su appuntamento tel. 0461 922733 e nelle Delegazioni LILT in provincia, www.lilttrento.it.

Nel 2020 sono state stimate 2.300 nuove diagnosi di tumore al testicolo. Anche se questo numero è piuttosto basso (per il tumore alla prostata ne sono state stimate 36.000), continua a essere fondamentale per i più giovani sottoporsi a visite e controlli, perché la cura del tumore al testicolo porta alla sua guarigione nel 99% dei casi se la malattia è ai primi stadi clinici e nel 75-80% dei casi anche nelle forme avanzate. Ecco l’evidenza di quanto la diagnosi precoce possa fare la differenza.

Negli ultimi 10 anni, il cancro alla prostata invece risulta il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali (il 19% di tutti i tumori maschili in Italia nel 2020).

“Questo però è senza dubbio il risultato di una sempre maggiore possibilità di diagnosticare la malattia attraverso le visite cliniche. Sappiamo che una buona parte della popolazione maschile non ha mai effettuato una visita specialistica dall’urologo e questa Campagna di LILT è preziosa proprio in questo senso” afferma il Presidente LILT Ass. Prov. Trento, dottor Mario Cristofolini.

Che sottolinea anche il dato positivo della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore alla prostata, che si attesta al 91% circa (AIOM 2021).

Sono molte le iniziative in Trentino dedicate alla Campagna “LILT for Men – Percorso Azzurro”: numerosi Comuni hanno scelto di illuminare o addobbare di azzurro le loro sedi o edifici significativi e molti hanno in programma serate informative e di sensibilizzazione.

Negli ultimi anni per fortuna questi temi si affrontano più apertamente e esplicitamente e ciò si rivela anche in un netto aumento del numero di uomini che partecipano alla Campagna LILT. L’ impegno è di proseguire su questa strada e non smettere di parlarne.

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento è un’Organizzazione di Volontariato nata nel 1958 che, con volontari formati, opera in campo oncologico per costruire una rete efficace di informazione e servizi dedicata agli ammalati, ai familiari e a tutta la comunità.

Al centro c’è la persona: questo il cardine delle attività. Prevenzione primaria, diagnosi precoce, riabilitazione psicologica e fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca: questi gli ambiti di impegno dell’Associazione, affrontati con trasparenza, scientificità e professionalità.

LILT Trento, C.so 3 Novembre 134

tel. 0461.922733, www.lilttrento.it, [email protected], FB e Ig LILT Trento