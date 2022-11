Val di Peio: cacciatore suicida, aperta una seconda inchiesta. Una comunità devastata dal dolore

Pubblicità

Si infittisce il giallo attorno alla morte del 24 enne Massimiliano Lucietti (QUI link 1, QUI link 2, QUI link 3): a 24 ore di distanza dal ritrovamento del ragazzo nei boschi, lunedì mattina si è tolto la vita anche il 59 enne che aveva segnalato e ritrovato il suo corpo. (QUI link)

La comunità di Celledizzo (una frazione di Peio) si è ritrovata quindi a piangere ben due dei suoi abitanti a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Maurizio Gionta – forestale in pensione, 59 anni – è stato trovato ieri senza vita a poca distanza dalla sua abitazione e dal luogo in cui aveva trovato Massimiliano.

Mentre Massimiliano è stato ferito a morte da un proiettile, sono ben pochi i dubbi riguardo al decesso di Gionta: l’uomo si sarebbe infatti tolto la vita. A confermare questa tesi, anche un biglietto rinvenuto nella sua abitazione.

“Non attribuitemi colpe che non ho” ha scritto il 59 enne, prima di allontanarsi nei boschi e dopo essere stato a lungo sentito dagli inquirenti nella giornata di lunedì ed il suo fucile era stato sequestrato. L’uomo, si sarebbe poi allontanato nella notte senza più tornare a casa.

L’allarme è stato dato dalla moglie, il mattino seguente. Lunedì, il 59 enne era stato interrogato ed il suo fucile era stato posto sotto sequestro, ma era una procedura dovuta… che l’uomo – come si potrebbe intuire dal biglietto – si sia poi sentito in qualche modo sotto pressione?

Al momento sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti e la procura ha aperto ben due fascicoli: uno per omicidio colposo a carico di ignoti in merito alla morte di Massimiliano Lucietti, ed uno per il suicidio di Maurizio Gionta.

Gli interrogativi riguardanti questa vicenda sono molteplici: Massimiliano è stato colpito tra il mento e la guancia, da quale fucile è partito il colpo? da quale distanza è stato sparato? Anche sul bossolo ritrovato sul giovane ci sono degli interrogativi. A chi apparteneva, dato che secondo prime indagini non apparteneva né al fucile di Lucietti né a quello di Gionta? Chi era a caccia nei boschi – oltre a loro due – quella mattina?

Intanto che si cercano delle risposte – attesa per oggi l’autopsia sul corpo di Massimiliano mentre sono in corso accertamenti e perizie balistiche dei RIS di Parma che arriveranno oggi in Trentino – la comunità della Val di Peio si è stretta attorno alle due famiglie devastate da due lutti così improvvisi e pieni di interrogativi.

“La comunità, il corpo dei vigili del fuoco volontari di Peio – di cui faceva parte fin da quando era allievo – e l’intero mondo pompieristico provinciale piangono la scomparsa di Massimiliano Lucietti, la cui giovane vita si è spezzata ieri a soli 24 anni. Alla famiglia di Massimiliano le più sentite condoglianze.” hanno scritto i Vigili del Fuoco sulla pagina Facebook della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari.

