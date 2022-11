Riva del Garda: domenica la commemorazione dei caduti

Pubblicità

L’amministrazione comunale celebra domenica 6 novembre il 104° anniversario della fine della Prima guerra mondiale e la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Saranno presenti il sindaco Cristina Santi e la Giunta municipale con una rappresentanza del Consiglio comunale guidata dal presidente Salvatore Mamone e una rappresentanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine nonché delle associazioni combattentistiche e d’arma.

L’inizio sarà alle ore 10 al Pilone della vittoria, all’estremità nord (verso piazza Tre Novembre) del lungolago Marinai d’Italia, con l’alzabandiera. Quindi, la sfilata del corteo, in testa la Fanfara alpina di Riva del Garda, che percorrerà via Gazzoletti, piazza Cesare Battisti, piazza Garibaldi e via Mazzini per fermarsi in piazza Cavour, dove ci sarà il raduno delle autorità e delle rappresentanze.

Alle 10.30 la santa messa in memoria dei Caduti nella chiesa Arcipretale. A seguire, indicativamente verso le 11.15, il corteo partirà da piazza Cavour, in testa il gonfalone del Comune e Fanfara alpina, per recarsi ai monumenti a Cesare Battisti e ai Caduti del mare, dove saranno deposte corone di fiori.

Il corteo proseguirà poi verso l’Ara dei Caduti in piazza San Rocco, dove (a partire circa dalle 11.45) ci saranno la deposizione di una corona di fiori con la Fanfara alpina ad eseguire l’inno nazionale e l’intervento del sindaco.

A seguire, delegazioni deporranno corone d’alloro ai monumenti ai Caduti di Sant’Alessandro, di Varone, al cimitero del Grez, alla stele del parco della Libertà, al cippo di Alois Štorch, al cippo alpino alla chiesetta di San Michele, al cippo della Medaglia d’oro Bruno Galas e al Cristo silente. La cittadinanza è invitata.

