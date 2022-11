Reintegro del personale sanitario non vaccinato, Claudio Cia: «Stop alla comunicazione ingannevole»

Pubblicità

Egregio Direttore,

il tema dell’obbligo vaccinale del personale sanitario è stato affrontato con un approccio ideologico.

Alla base delle scelte politiche non c’era nessuna evidenza scientifica; tant’è vero che tutti i professionisti sospesi, in prima linea fin dallo scoppio dell’emergenza, erano già dotati di anticorpi, perché avevano acquisito l’immunità dal virus SARS-CoV-2 in modo naturale (quindi con un’efficacia e durata ben maggiore rispetto a quella indotta dal vaccino), ma evidentemente ciò non bastava per i fan della vaccinazione a prescindere.

E così si è scelto di infliggere loro una punizione esemplare, togliendo il reddito familiare, e creando così un’emergenza nell’emergenza: la carenza di personale. Follia pura, qui sì sarebbe stato opportuno opporsi, e se necessario anche ricorrere ad una forzatura della norma per assicurare livelli assistenziali e di cura ai cittadini. Finalmente pare si sia recuperata un po’ di lucidità, anche se non tutti concordano con questo.

Ad esempio, il dott. Antonio Ferro, direttore generale dell’Apss, recentemente ha dichiarato “…che se un soggetto non vaccinato va a lavorare in un reparto come la rianimazione la situazione diventerebbe complicata”.

Detta così pare voler insinuare che se non sei vaccinato, sei pericoloso per i pazienti critici perché potenzialmente contagioso. Niente di più inesatto!

Che il vaccino protegga dalla malattia e non dal poter essere transitoriamente contagioso è una verità scientifica. Infatti nessun foglietto illustrativo ha mai definito la sostanza iniettata come “anti-trasmissione del virus”, cosa peraltro confermata pure dal CEO di Pfizer Bourla nel dicembre 2020.

E allora perché insistere con una comunicazione ingannevole, che attinge a piene mani dall’ambiguità e dall’equivoco? Si finisca di seminare tra i sanitari e i pazienti diffidenza, inimicizia, panico e terrore, che, è risaputo, finiscono pure per abbassare le difese immunitarie. E questo sì che espone a malattie.

Claudio Cia Trento

