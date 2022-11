Pop Art e Cinema a Borgo Valsugana: il duplice omaggio ad Elvis Presley

Pubblicità

Allo Spazio Klien di Borgo Valsugana fino al 27 novembre 2022 sono esposte opere pittoriche dell’artista trentino Fulvio Bernardini (in arte Fulber), tra le quali spiccano le forme geometriche di “Elvis portrait” in versione cubista.

Il colore la fa da protagonista nel tratteggiare le linee del viso, il ciuffo e i grandi occhi della rockstar. Piccoli dàimon gialli animano la scena imbracciando la chitarra.

Diverse le attività artistiche di Fulber che la mostra “Glamour e Dintorni – Pop Art e Arte sequenziale” mette in risalto con la complicità della tecnologia a realtà aumentata: pittura, grafica pubblicitaria, fumetto, fotografia, video arte.

Interessante la tavola a fumetti che racconta la storia di Robert Musil, il romanziere austriaco presente in qualità di sottotenente in Alta Valsugana durante la Prima guerra mondiale.

Il primo esempio di Pop Art è stato realizzato nel 1957 dal pittore britannico Richard Hamilton (1922-2011), nascono così i celebri collage che mostrano interni di abitazioni con una particolarità; la tradizione pittorica si sposa con l’immaginario dedotto dalla pubblicità, dal cinema, dalle riviste di moda e dal design.

E’ un’arte ironica, popolare ed effimera legata al consumismo, che si diffonderà in America e poi in Europa in pieno boom economico, gettando le basi di una nuova forma artistica che ha visto come protagonisti Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

Nel 45° anno dalla scomparsa di Elvis Presley anche il cinema ha voluto rendere omaggio al re del Rock and roll con il film “Elvis” (2022) proiettato il 26 ottobre nella sala cinema di Borgo Valsugana con buon successo di pubblico.

Il film diretto da Baz Luhrmann è il secondo film biografico musicale con maggior incasso di tutti i tempi dopo Bohemian Rhapsody (2018).

La performance di Austin Butler ha ottenuto ampi consensi, unitamente al design dei costumi, la scenografia e le sequenze musicali del film.

L’attore Austin Robert Butler (classe 1991) ha iniziato la sua carriera recitando in numerose serie televisive, poi in ruoli secondari con registi del calibro di Jim Jarmusch ne I morti non muoiono (2019) e Quentin Tarantino nel pluripremiato film C’era una volta a… Hollywood (2019).

Ma a fine luglio 2019 la produzione e il regista australiano Luhrmann hanno deciso di scritturarlo come protagonista del film “Elvis”.

Il film è ambientato nei luoghi cari a Elvis Presley, da Memphis, la città della musica, alla mansion di Graceland.

Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker – interpretato da un fantastico Tom Hanks – con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico per circa vent’anni.

Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall’ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale interrotta dalla morte a soli 42 anni.

L’ascesa di Elvis Presley nel 1956 ha trasformato il campo della musica con un effetto a cascata sulla cultura popolare.

Il Rock and roll è così diventato una pietra miliare della cultura giovanile e dell’atteggiamento ribelle, facilitando l’accettazione e apprezzamento della Black Culture.