Lupa resta impigliata in una rete elettrica e muore: animalisti in procura

Pubblicità

Pubblicità



Una femmina di lupo di circa 6 mesi è rimasta impigliata nelle reti elettriche ed è morta, presumibilmente per soffocamento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la lupa sia rimasta impigliata nella recinzione elettrica durante un’incursione dei lupi in un allevamento di asini in Valsugana. (QUI link)

A salvare gli animali sarebbe stata proprio la rete elettrica che a sua volta però è costata la vita alla giovane lupa.

Pubblicità Pubblicità

In un esposto alla procura di Trento, AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) chiede di verificare le cause in cui questa lupa di soli sei mesi abbia perso la vita.

“Non contestiamo il diritto di difendere le greggi e in questo caso il gruppo di asini della fattoria, ma – scrivono gli animalisti- questi incidenti capitano spesso, troppo spesso e chiediamo di vederci chiaro. Tutto qui.“

Pubblicità Pubblicità