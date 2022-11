Levico Terme: «Situazione fuori controllo, ITEA intervenga subito»

Pubblicità

Purtroppo i comportamenti maleducati ed incivili dentro la case Itea sono stati una costante in questi ultimi anni.

A rimetterci alla fine sono sempre coloro che mantengono un comportamento decoroso e corretto nei confronti del prossimo. Quelli in poche parole che rappresentano la ricchezza delle case Itea.

Una segnalazione a sostegno di quanto abbiamo scritto sopra arriva da Levico Terme, dove un inquilino ormai da 3 anni si comporta in modo incivile e aggressivo nei confronti degli altri condomini.

La situazione che riguarda Vicolo Crocefisso di Levico Terme è conosciuta da tempo sia da Itea che dalle forze dell’ordine attivate più volte dai condomini. L’inquilino, un 40 enne italiano con problemi di alcool e droga, ospita da circa 6 mesi anche la compagna con gli stessi problemi e – secondo le testimonianze degli inquilini – un figlio che tratta malissimo. Le liti e anche qualcosa di più sono ormai all’ordine del giorno.

I condomini sono esasperati da tempo: «Urla, vetri rotti, auto danneggiate, danneggiamenti alle parti comuni della struttura, escrementi di cane sulle scale del condominio, vetri sui gradini e minacce di morte(con relativa documentazione). Insomma non si dorme più perché ogni sera è una lite continua! Una situazione ormai fuori controllo»

«Noi e altri condomini – aggiungono gli inquilini di Itea – abbiamo scritto più di 20 email per segnalare il disagio nel tentativo di sensibilizzare e allertare Itea a trovare una soluzione, ma tutt’ora siamo in balia degli eventi. Noi inquilini veniamo «sballottati» da un ufficio all’altro e da una persona ad un’altra ma alla fine non c’è nessuno che prenda seriamente la situazione in mano. Possibile che deve sempre succedere qualcosa di brutto prima che si riesca d intervenire? Possibile che queste persone possano permettersi di compiere questi atti incivili e l’abbiano ancora vinta?. Possibile che una persona così aggressiva incivile e maleducata possa rovinarci la vita in questo modo?»

Secondo gli inquilini, Itea dovrebbe non solo preoccuparsi di dare alloggio a chi ne ha realmente bisogno, ma anche controllare che queste persone lascino vivere serenamente gli altri e laddove e ne sia bisogno intervenire subito per risolvere le problematiche ormai risapute.

Come sempre successo dall’apertura del nostro giornale (2013) la redazione si fa carico delle lamentele dei cittadini cercando di far emergere le problematiche sociali in modo costruttivo per cercare di sensibilizzare enti o istituzioni.

Siamo sicuri che la presidente Itea Francesca Gerosa interverrà personalmente per capire le problematiche e laddove possibile risolverle.

Ai posteri come sempre l’ardua sentenza.