La notte dei ricordi al Teatro Matisse: successo per «La Reunion dei Boci del Number»

Lunedì 31 ottobre nella splendida cornice del Teatro Matisse è andata in scena la notte dei ricordi. Una notte di Halloween davvero speciale che ha visto centinaia di partecipanti, non solo di Trento e dintorni ma anche dalle provincie di Vicenza, Padova, Treviso e Bolzano.

Un vero tuffo nel passato, con la musica che ha fatto da colonna sonora della gioventù che a quel tempo si ritrovava la domenica pomeriggio nella nota discoteca di Pergine, il Paradisi Star Number One. Una grande operazione nostalgia che ha coinvolto non solo gli over ’50 e ’60 di oggi.

Per i nostalgici degli anni ‘70, e in parte ‘80, il rapporto affettivo con il passato è la tappa di una continuità, è un filo rosso da seguire, una narrazione difficile da dimenticare.

Quei figli degli anni 70/80 che si sono riversati al Matisse in massa, consapevoli che la voglia di divertirsi è sempre la stessa e sicuri di essere stati protagonisti di un momento storico unico degli ultimi 100 anni. Molte rughe in più e qualche chilo in più non hanno fermato la voglia di divertirsi ancora una volta insieme. Altri tempi, altre persone insomma.

Per rendere più “vintage” l’evento, l’organizzazione ha coinvolto anche tre dj, Citroman (Alberto Busolin), Attilio Carollo e Ciccio che hanno deliziato il pubblico con la musica rigorosamente in vinile.

Presenti a far bella mostra davanti al Teatro le immancabili Citroen. La serata è entrata nel vivo prima ancora delle 22.00, si percepiva la voglia di ballare delle persone che già alle 21 cominciavano a riempire la sala.

L’emozione era palpabile, la regia impeccabile e lo staff di Matisse al bar ha messo a disposizione anche un banco esterno. Hanno proseguito la serata Dj Pio Leonardelli, Dj Henry e Dj Ricky con le percussioni di Armandino Drums che ha arricchito la serata con il suo show.

In chiusura Dj Ciccio in vinile ha entusiasmato il pubblico che ha tenuto botta fino a chiusura. Si è respirato un clima di amicizia, proprio come allora, quando non esistevano cellulari e social e l’unico modo per trovarsi era darsi appuntamento proprio al Number.

A fine serata abbiamo raccolto le conclusioni di Pio Leonardelli (qui l’intervista) e Chiara Mazzalai (qui l’intervista) che, nonostante la stanchezza (si erano fatte quasi le 4 del mattino), ci hanno raccontato come nasce l’idea di questi eventi amarcord e hanno ringraziato tutti i partecipanti, con la promessa che è già in cantiere un nuovo grande evento per il 2023.

Non ci hanno svelato nulla di più, ma siamo certi che il Carrozzone Eventi mantiene sempre ciò che promette e, nel corso degli anni lo ha ampiamente dimostrato.

