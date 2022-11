La Comunità della Val di Non incontra l’Associazione Artigiani

Pubblicità

Continua il percorso conoscitivo della presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, che la scorsa settimana, insieme all’assessore Manuel Cattani, ha incontrato i vertici dell’Associazione Artigiani della Val di Non.

Un momento importante in cui, oltre al discorso sugli appalti e sul Fondo strategico, sono state evidenziate le criticità legate al periodo attuale: dai rincari delle materie prime al costo dell’energia.

L’occasione è stata utile anche per cogliere le esigenze e i suggerimenti sul tema dei rifiuti con osservazioni riguardanti le attività produttive su alcune tipologie di rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il settore manifatturiero sui ritiri e gli smaltimenti.

«Con l’Associazione Artigiani abbiamo avuto un importante scambio di idee – commenta Michela Noletti –. Siamo tutti consapevoli che la Comunità di Valle non ha un ruolo centrale rispetto al settore artigiano, ma anche se per noi non è una competenza diretta, rappresenta un settore fondamentale che abbiamo il dovere di seguire, perché è solo attraverso la conoscenza e il coinvolgimento di tutti i tessuti economici e sociali che si può creare qualità e accrescimento del territorio».

La presidente Noletti ha voluto inoltre sottolineare la vicinanza della Comunità di Valle all’Associazione Artigiani e la disponibilità a ritrovarsi per ulteriori approfondimenti.

