In fiamme un appartamento a Riva del Garda, danni ingenti a una palazzina storica [VIDEO]

Allarme nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 1° novembre 2022 intorno alle 17.00 – per un incendio in un appartamento situato in una palazzina storica di tre piani nel centro di Riva del Garda. (QUI link video)

Dall’appartamento posto al primo piano si sono sprigionate delle fiamme con un fumo denso – che l’hanno presto invaso – e che sono risultati essere ben visibili anche dall’esterno e dall’interno della palazzina.

L’allarme è stato lanciato dai proprietari della palazzina che hanno allertato i vigili del fuoco. In pochi minuti, sono arrivate in massa le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda con diversi mezzi e specifiche attrezzature che hanno evacuato l’intero palazzo ed iniziato le operazioni di spegnimento che sono state rese complicate dal fumo particolarmente denso.

A coordinare le operazioni di spegnimento è stato il comandante dei vigili del fuoco di Riva del Garda Graziano Boroni e l’ispettore distrettuale Marco Menegatti

I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per spegnere e bonificare l’appartamento e l’intero palazzo invasi dal fumo.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati.

Per compiere tutti gli accertamenti sull’origine dell’incendio, sono accorsi sul posto i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda con il supporto alla viabilità della polizia locale, e un funzionario del corpo permanente di Trento.

Ad assistere alle operazioni anche il sindaco della cittadina alto gardesana Cristina Santi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sia partito da un abito posto troppo vicino ad una stufa a pellet che avrebbe preso fuoco estendendo poi l’incendio all’appartamento.

Lo stabile è stato puntellato e dichiarato inagibile perché pericolante, come dichiarato dal primo cittadino di Riva.

credits foto: Vvf Riva del Garda