Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi!

“And… she said yes! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!” lo ha annunciato così l’ex ciclista – Ignazio Moser sulla propria pagina Instagram – il futuro matrimonio con la bella Cecilia Rodriguez. (QUI link video)

Insieme da oltre cinque anni, i due sono ormai una coppia ben consolidata: la proposta – estremamente romantica – è arrivata di recente probabilmente in montagna. Non si conoscono ancora luogo e data delle nozze, ma di certo sarà un evento indimenticabile!

In amore vince chi resta, ed i due – insieme dal 2017, da quando hanno entrambi preso parte al Grande Fratello Vip – sono riusciti a consolidare la propria relazione tra gli alti e bassi che ci sono sempre, trovando anche un equilibrio che li ha portati ad essere una coppia davvero bellissima e solida.

