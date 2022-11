Giorgia Meloni risponde a Letta: «Ora lo Stato c’è, basta chinare la testa di fronte all’illegalità»

Pubblicità

Il giudizio sul suo operato è ampiamente positivo: due italiani su tre apprezzano infatti il nuovo governo di Giorgia Meloni che in base al flusso delle reazioni social conquista il 64,31% degli italiani.

Il premier Meloni attraverso la sua pagina social risponde alle folli e deliranti parole di critica sul decreto per bloccare i rave party pronunciate da Enrico Letta. «È una limitazione al diritto di riunione dei cittadini, il nuovo reato anti Rave: è una norma “fascista” e reazionaria che rischia di punire le legittime manifestazioni» – aveva detto

«Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei Ministri sui cosiddetti rave party abusivi – esordisce Giorgia Meloni nel suo post – innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia – dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità – non sarà più maglia nera in tema di sicurezza».

E ancora: «È giusto perseguire coloro che – spesso arrivati da tutta Europa – partecipano ai rave illegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe».

Secondo la Meloni «Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare tutti i cittadini – qualora ce ne fosse bisogno – che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso. A negarlo in passato, semmai, sono stati proprio coloro i quali oggi attaccano i provvedimenti del nostro Esecutivo, difendendo di fatto chi invade terreni ed edifici altrui».

«Abbiamo dimostrato che se lo Stato c’è, – conclude – può garantire ai cittadini di vivere in una Nazione più sicura e che anche in passato si sarebbero potuti arginare episodi simili. Infine, vorrei ringraziare le Forze dell’Ordine che hanno gestito in modo ordinato e in piena sicurezza lo sgombero del capannone a Modena».

La società Spin Factor registra inoltre che il nuovo governo ispira dunque fiducia negli italiani e, stando a quanto registrato, Giorgia Meloni (con il suo 65,43% di gradimento) viene percepita comee un valore aggiunto.

Ma anche gli altri leader del centrodestra vanno bene. Matteo Salvini ha ottenuto un sentiment positivo per il 59,94% e anche Silvio Berlusconi ha convinto la maggioranza degli utenti monitorati (57,65%).

Tra i capi di partito, sul fronte delle opposizioni a guadagnarci è stato soprattutto Giuseppe Conte. Approfittando della debolezza del Pd, il capo dei Cinque Stelle ha originato un sentiment positivo per il 62,28%, posizionandosi al secondo posto dietro Giorgia Meloni.

L’unico leader politico bocciato, riuscito nell’impresa di avere giudizi per la maggioranza negativi, è stato invece Enrico Letta. Sui social il segretario Pd ha registrato reazioni ostili dal 51,09% degli utenti analizzati (e positive solo dal 48,91%).