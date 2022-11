Fratelli d’Italia verso la guida del Trentino

Pubblicità

Pubblicità



La parola d’ordine è unità. E’ un messaggio chiaro quello che arriva dai vertici romani del partito di Fratelli d’Italia.

Le ultime elezioni politiche hanno confermato Fratelli d’Italia come primo partito del Trentino e quindi della coalizione di forze del centrodestra che guida la Provincia.

Un progetto che parte da lontano quando il commissario regionale era quell’Adolfo Urso (nella foto insieme a Giorgia Meloni) che oggi è uno tra i più importanti Ministri del governo Meloni.

Pubblicità Pubblicità

Un ministro “vicino al Trentino” che negli anni in cui ha guidato il partito ha consolidato una fitta rete di amicizie, non solo tra i militanti storici di FDI.

Amicizie che sono rimaste soprattutto tra i mondi imprenditoriali e delle professioni e che ora guardano al Ministro con grande speranza per i provvedimenti di sostegno e di rilancio dell’economia, in una fase così complessa dovuta alla crisi internazionale.

Una sinergia tra parte del tessuto economico e sociale trentino e Giorgia Meloni che ha subito una forte accelerazione nel mese di Giugno, quando Giorgia Meloni era ormai certa di diventare il prossimo premier, e soprattutto dopo la fine del governo Draghi.

Pubblicità Pubblicità



Consapevoli che alle prossime elezioni provinciali di ottobre 2023 il partito sarebbe diventato il traino del centrodestra, in molti hanno cominciato a lavorare in silenzio e con grande discrezione per Fratelli d’Italia, per così raggiungere importanti obiettivi e farsi trovare pronti per governare il Trentino.

Nelle prossime settimane dentro il partito di Giorgia Meloni entreranno personaggi della società civile di primo piano, ma anche importanti militanti di altre forze politiche e caparbi manager a livello organizzativo. L’idea è formare un partito in grado di dare risposte a tutti, in qualsiasi campo, grazie al sostegno di uomini e donne competenti e con grande esperienza nei campi specifici.

Un partito quindi concreto, che abbandonerà gli sterili slogan e le parole per passare ai fatti. Quelli veri.

Senza naturalmente nulla togliere alla riconferma del Sen Andrea De Bertoldi e l’elezione di Alessia Ambrosi alla Camera dei deputati, era il segnale che molti attendevano.

Uscita in tempi non sospetti dalla Lega Trentina quando il partito di Giorgia Meloni viaggiava sotto il 5% , l’Onorevole Ambrosi, ora legittimata da un grande consenso personale come copolista del partito in Regione, testimonia la volontà del partito ad aprirsi alla società civile e al mondo economico della regione autonoma.

E sono in molti pronti a mollare gli ormeggi ed impegnarsi in Trentino su un progetto di rafforzamento del primo partito della coalizione di centro destra. Non è un segreto che Fratelli d’Italia punti sugli assessorati della sanità, dell’istruzione e dell’ambiente. E in tale direzione porterà la propria esperienza.

Ma da Roma la prima direttiva arrivata in questi giorni a Trento tramite gli “sherpa” del Ministro è una sola: unità!

Uno sforzo richiesto alle varie anime del partito, a partire dalle figure storiche di Roberto Biscaglia, Francesco Barone, Daniele Demattè e Pino Urbani ai più giovani come Cristian Zanetti, Francesca Barbacovi e Francesco Dellagiacoma e tanti altri dirigenti nominati da Urso nell’esecutivo provinciale eletto nel 2020 in pieno covid.

Anche Claudio Cia, Katia Rossato e Francesca Gerosa hanno accolto l’invito a muoversi in armonia, da Roma dicono infatti che non cè più spazio per inutili polemiche e divisioni dentro al partito.

In fin dei conti FDI come primo partito della coalizione si presenterà alle elezioni del prossimo anno con il vento in poppa grazie alla novità del Governo Meloni: ci sarà spazio e rappresentanza per tutti, vecchi e nuovi, quindi il richiamo è chiaro, evitare inutili contrapposizioni, tutti assieme per un unico progetto.

A ribadirlo è lo stesso commissario regionale Alessandro Urzì: «Correnti? Non esistono correnti ne sarebbero comprensibili nel momento in cui la nostra forza è proprio essere una squadra unita sotto Giorgia Meloni a Roma come a Trento nel perseguire una politica che comprende in sintonia con i cittadini e non autoreferenziale dove prevale il singolo sull’interesse di tutti. Non c’è spazio per personalismi in FdI. Ed io ne sono garante a livello regionale e trentino. Stiamo lavorando tutti per il medesimo obiettivo che è fare avere un ruolo centrale del partito nella futura gestione della nostra autonomia per importare anche in Trentino quella determinazione che serve a risolvere i problemi che abbiamo già visto nelle prime mosse del governo a guida Meloni. Cosa serve al Trentino? Una sanità più efficiente, più sostegno al territorio disagiato e di montagna, interventi sul caro vita e di supporto al reddito. I nostri sforzi sono per andare in questa direzione. Tutti assieme».

Rimane infine il tema del rapporto con le liste civiche e le forze autonomiste: non è un mistero che i nuovi eletti Ambrosi e De Bertoldi godano di ottimi rapporti con questi mondi ed ora, bagnati dal consenso elettorale, porteranno avanti con determinazione questo coinvolgimento.

Solo dopo si porrà il tema del candidato presidente che ad oggi è il Governatore uscente Maurizio Fugatti. Nel merito però Fratelli d’Italia avrebbe anche individuato alcuni nomi di grande spicco da presentare sul tavolo delle trattative per il candidato presidente delle prossime elezioni provinciali. Uno di questi, un grandissimo personaggio di primo piano della società trentina, avrebbe già avuto colloqui con i vertici romani nel mese di agosto.

Comunque al di la dei nomi di possibili candidati spetterà a Maurizio Fugatti nelle prossime settimane dare un segnale di riappacificazione con fratelli d’Italia dopo un silenzio di oltre 16 mesi.

D’altra parte il rapporto con la Lega rimane strategico in un’ottica di coalizione e questo credo che il Governatore lo sappia bene. Come penso sia consapevole che andare divisi vorrebbe dire consegnare il Trentino nelle mani della sinistra.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità