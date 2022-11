C’è la conferma: Massimiliano Lucietti è stato ucciso con un colpo alla nuca

Pubblicità

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 novembre gli inquirenti hanno dato la conferma: Massimiliano Lucietti è stato ucciso.



Il cacciatore di 24 anni trovato morto domenica mattina nei boschi di Celledizzo, in Val di Peio (QUI link 1, QUI link 2, QUI link 3, QUI link 4) è stato quindi ucciso.

Secondo l’esame fatto sul corpo del ragazzo, il foro d’entrata del proiettile (sparato da un fucile da almeno mezzo metro di distanza) che l’ha ferito a morte si trova sulla nuca mentre quello di uscita è sul collo.

Tra le ipotesi si pensava che la sua morte poteva essere stata frutto di un gesto estremo, tuttavia l’autopsia ha cancellato definitivamente questa ipotesi confermando invece quella dell’omicidio colposo.

Pare invece che non ci siano dubbi sulla morte dell’altro cacciatore. Maurizio Gionta – forestale in pensione, 59 anni – trovato 24 ore dopo senza vita a poca distanza dalla sua abitazione e dal luogo in cui aveva trovato Massimiliano si sarebbe suicidato.

Gli inquirenti comunque lasciano aperte tutte le piste.

Infatti Maurizio Gionta prima di togliersi la vita in una lettera avrebbe scritto che non vuole essere colpevolizzato per cose che non ha commesso.

Quanto scritto lascia aperta l’ipotesi che possa essere coinvolta qualche altra persona. Una prova in più potrebbe arrrivare dall’esame balistico dell’arma del Gionta.

Cadono del tutto invece le voci di un possibile dissidio fra le due famiglie coinvolte nella tragedia. Il giallo quindi è ancora lungi dall’essere risolto, almeno per ora.

