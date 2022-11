Allerta meteo: da domani temporali e forte vento in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



La protezione civile trentina ha emesso un’allerta meteo. Dal tardo pomeriggio/sera di domani, giovedì, 3 novembre 2022, a cominciare da Ovest, e fino a sera di venerdì, 4 novembre 2022, piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie nelle fasi più intense e nelle ore centrali di venerdì, quando è atteso il passaggio di un fronte freddo.

Attese cumulate di pioggia medie di 30 – 60 mm o localmente più di 80 mm specie a sud e nelle zone di stau. La fase più intensa delle precipitazioni è attesa nella notte tra giovedì e venerdì e nella mattina di venerdì. La quota neve, inizialmente oltre i 2000 – 2200 m, tenderà ad abbassarsi localmente fino a 1500 m circa specie nelle valli più chiuse dei settori occidentali, durante le fasi più intense ed a fine evento.

Dal pomeriggio di giovedì i venti saranno in intensificazione da sud, localmente forti nella notte tra giovedì e venerdì, e tenderanno a ruotare da nord durante la mattina di venerdì, con raffiche di foehn in molte valli. A partire da giovedì ci sarà anche il crollo delle temperature con le minime vicino allo zero.

Pubblicità Pubblicità

Sabato non esclusa la possibilità di qualche breve bufera di neve oltre i 1700 m circa ma generalmente senza accumuli al suolo e con venti moderati o forti settentrionali, a carattere di foehn in molte valli.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, la protezione civile ritiene possibili, a partire dal pomeriggio di domani, giovedì 3 novembre 2022, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, esondazioni, allagamenti, frane e colate rapide e a forti raffiche di vento.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Pubblicità Pubblicità