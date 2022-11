«Shopping aspettando Halloween»: Rovereto fa il pieno con famiglie e bambini

Pubblicità

Tre giorni di festa, di giochi, divertimento, tante maschere ed un finale dedicato a “dolcetto o scherzetto?” in negozi e locali della città per una tre giorni di festa e di allegria.

La 19^ edizione di “Shopping aspettando Halloween” va in archivio con grande soddisfazione per l’Unione Commercio e Turismo, che lo ha ideato e lo organizza in collaborazione con Comune di Rovereto, Apt Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo, Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino, Associazione Pubblici esercizi del Trentino e, dall’anno scorso, anche con i Distretti del centro urbano, che collaborano attivamente proponendo anche alcuni eventi dedicati come le “vetrine animate”, le caldarroste degli Alpini di Lizzanella in via Paoli e la “piazza animata” all’Urban City nel Distretto della Quercia nella giornata di oggi ed il laboratorio di vestiti paurosi in “Rovereto Downtown”, dopo che sabato scorso le vespe ed il circuito di minimoto e quad con il Moto club Pippo Zanini avevano animato il Distretto S. Maria.

“Siamo felici che ancora una volta “Shopping aspettando Halloween” sia riuscita a far vivere il centro per un week-end “lungo” in occasione del ponte del 1° novembre – commenta il presidente Marco Fontanari -. Un plauso agli operatori economici che si sono messi in gioco ed a quanti hanno collaborato per la miglior riuscita dell’evento, ormai una tradizione immancabile per la nostra città, fin dal 2004. Queste occasioni dimostrano che Rovereto può essere protagonista, capace di attrarre anche flussi importanti, purché sia messa nelle condizioni di farlo. Un segnale di fiducia in vista del periodo natalizio, che sappiamo essere fondamentale per molte aziende del terziario”.

Importanti le collaborazioni e le sinergie messe in campo, a cominciare da quella con la Scuola per le professioni del terziario Cfp-Upt di Rovereto, i cui studenti hanno svolto un importante ruolo di informazione, alla rete con i Distretti del centro urbano, al Vespa club e al Moto club per le attrazioni su due ruote che hanno appassionato tantissimi bambini, per finire con l’Associazione Artea, originale ed innovativa nelle sue proposte ad ampio raggio.

Il grande gioco itinerante nei 5 Distretti di sabato ha visto ben 700 giovani partecipanti, che hanno affrontato le prove di abilità delle 7 stazioni per arrivare al premio finale mentre i laboratori di intaglio zucche della Cooperativa Eris – la Farfalla e di ceramica hanno fatto registrare il tutto esaurito, come le due attrazioni a tema: la “Casetta della paura” e la “Casa della strega” nel cortile urbano.

Preziosi anche i venditori di dolci leccornie, il gonfiabile ed il “trenino della paura” che per tre giorni hanno attirato in centro famiglie e bambini.

“Uno sforzo organizzativo complesso – aggiunge Giuliana Savoia, presidente dell’Associazione Commercianti al dettaglio e referente della macchina organizzativa-, che ci ha visto attivi a vari livelli, cercando di creare quella giusta atmosfera di festa ma anche di coinvolgimento delle attività economiche, per le quali questo evento è nato 18 anni fa (non per niente si chiama “Shopping aspettando Halloween”, ndr) e che in futuro desideriamo rendere ancor più protagoniste nel proporre piccoli eventi e iniziative all’interno dei punti vendita”.

Proposte che non mancano assolutamente nei pubblici esercizi e locali della città, che proprio nella lunga notte di Halloween hanno organizzato musica dal vivo, dj set e feste oltre che pizze e piatti a tema Halloween con la zucca grande protagonista.