È giallo sulla morte di Massimiliano Lucietti nei boschi della val di Peio

Più passano le ore e più la morte di Massimiliano Lucietti prende i contorni di un vero e proprio giallo. Il giovane è stato trovato morto nei boschi di Celledizzo, in Val di Peio, da uno o più colpi di fucile. La causa della morte è da attribuire con sicurezza ad un colpo d’arma da fuoco.

Il 24 enne aveva appena lasciato la casa dove viveva con i genitori e il fratello per andare a caccia. L’allarme è stato dato intorno alle 7.30. A chiamare i soccorsi sono stati altri cacciatori della zona.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. I sanitari, le macchine dei pompieri, della forestale e dei carabinieri hanno raggiunto il posto dove è stato sentito lo sparo fino alla località Corè. Arrivati sul posto però non hanno che potuto constatare il decesso del giovane.

Le ipotesi sono molte. Da chiarire per esempio se Massimiliano Lucietti fosse solo al momento della tragedia e se gli spari siano stati più di uno. In tale senso le indagini dei carabinieri, che stanno ascoltando le testimonianze di altri cacciatori, sono in corso e la Procura ha aperto un fascicolo.

“Si tratta di un atto dovuto”, è stato subito spiegato.

Per ora l’ipotesi più accreditata è che il 24 enne abbia accidentalmente esploso il colpo mortale, ma gli inquirente non escludono che possa essere coinvolta un’altra persona.

Ad alcune di queste domande potrà dare risposta l’autopsia che sarà eseguita mercoledì. Massimiliano era persona conosciuta in valle, era vigile del fuoco volontario e lavorava come operaio alle Fucine Film.