Stop all’obbligo vaccinale per medici e infermieri, via libera alla legge contro i rave party e all’ergastolo ostativo

Alle 16.30 di oggi il premier Giorgia Meloni ha illustrato il nuovo decreto uscito dal consiglio dei ministri. Sul tavolo c’erano i temi della giustizia, della gestione della pandemia Covid e della prevenzione e il contrasto dei raduni illegali.

Il decreto legge contiene le misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, (ergastolo ostativo) e in materia di sanità è stato approvato l’anticipo al 1° novembre della scadenza dell’obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria e lo stop alle sanzioni per chi non ha rispettato l’obbligo. La mascherine rimangono però obbligatorie negli ospedali.

Con questa norma – secondo Palazzo Chigi – il governo vuole “dare seguito all’indicazione tracciata dal Presidente Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento” e segnare così “un primo atto di discontinuità, rispetto ai precedenti esecutivi, nella gestione della pandemia da Covid-19”. L’idea quindi è quella di condividere con il virus

Il nuovo decreto contiene anche il contrasto ai rave party: Il ministro Matteo Piantedosi ha spiegato che la linea dura contro il rave party di Modena (“Sgomberate subito, con ogni iniziativa”) è solo l’incipit di una nuova stagione. Per chi parteciperà a raduni abusivi ci saranno infatti oltre alle sanzioni civili e penali anche il sequestro dell’attrezzature e dei mezzi usati per arrivare al rave party. Per poter fare questo il Viminale ha introdotto un nuovo reato contro i rave party: «Il reato di “invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica”».

Ci sarà anche un grande lavoro di prevenzione con controlli preventivi sul web per fermare i partecipanti di questi raduni abusivi prima ancora che partano. “Non vogliamo nemmeno correre il rischio di una nuova Seoul“ – ha concluso alla fine il titolare del Viminale.

Giorgia Meloni ha anticipato che ci sarà un altro Cdm venerdì 4, «una seduta molto importante perché abbiamo in discussione l’approvazione della Nadef, fondamentale e propedeutica per la Legge di bilancio. Stiamo facendo una corsa contro il tempo per la Legge di bilancio, i tempi sono molto ristretti” e da venerdì “passiamo a parlare di economia, spero anche di energia con alcuni primi provvedimenti. E poi ci saranno le deleghe ai ministeri». Ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio

