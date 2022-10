Rovereto: «I cittadini si sentono continuamente abbandonati e non ascoltati»

Ultimamente Rovereto si sta dimostrando il centro principale del degrado nel basso Trentino. Anche alcuni cittadini – con cui abbiamo avuto modo di parlare – ritengono che la situazione sia insostenibile da tempo.

“Una volta – raccontano – i problemi maggiori in città si avevano nella zona della stazione. Adesso, con i lavori per il sottopassaggio e con il vicino parco occupato dal cantiere, le “zone calde” sono più verso i Giardini alla Pista o i Giardini Perlasca. Senza contare il Corso, l’Urban Centre e le viuzze del centro storico.”

“La maggior parte dei soggetti problematici sono stranieri, ma ci sono anche gruppetti di giovani italiani che li seguono. Questi arrivano e pensano di fare i loro comodi, come se la città gli appartenesse.

Pubblicità Pubblicità

In stazione vengono continuamente rubate delle biciclette, sono dei veri maestri! E se li becchi con la tua bicicletta e riesci a recuperarla in qualche modo, poi rischi che ti vengano a cercare… come se avessi rubate tu a loro!

Sono dei maestri a rompere i lucchetti e a portarsele via. Spesso lavorano in coppia o in gruppetti, sono davvero dei momenti spiacevoli”

Insomma, si vuole una città più “green” ma chi ci rimette sono proprio i cittadini, coloro che si impegnano ad essere più consapevoli andando a scegliere l’abbinata bicicletta-treno per recarsi al lavoro verso Trento o verso Verona ogni giorno.

Pubblicità Pubblicità



Ora non si può nemmeno andare in stazione con biciclette che cadono a pezzi, perché vengono portate via pure quelle più malconce. (QUI link) O le rubano o le vandalizzano. (QUI link)

“È davvero fastidioso! Quei personaggi hanno degli atteggiamenti davvero antipatici. Si comportano come se tutto fosse loro dovuto e come se la legge non venisse applicata su di loro… anche se vengono fermati, il giorno successivo sono di nuovo lì a portar via mezzi a due ruote.”

Rovereto sarebbe una vera perla per il Trentino: paesaggio unico, zona strategica con il Garda a due passi… ci sono molti turisti che arrivano in zona per i paesaggi unici. Basti pensare anche solo al centro: il castello con il Leno, la stessa valle del Leno… quante altre città possono avvalersi dello stesso potenziale della Città della Quercia?

Eppure, si continua a dire la stessa cosa da mesi e mai nessuno che viene realmente ascoltato: “I cittadini si sentono continuamente abbandonati e non ascoltati. I problemi ci sono. Magari non più nei luoghi dove si trovavano una volta, però in altre zone sì.

“Anche in centro ora è tutto vuoto, ci sono file di negozi chiusi. – (QUI LINK) – Rovereto si è svuotata! È un deserto. E se i turisti arrivano, vanno solo al Mart, al Castello o alla Campana. In città non ci vanno proprio e la sera nemmeno si fidano ad andare.”

“Manca una guida politica, manca qualcuno che abbia in mano le redini della città. Ora da Rovereto si scappa, ma è un peccato perché è una cittadina da un enorme ed evidente potenziale. Purtroppo, non viene utilizzato nel modo giusto.”