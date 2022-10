Rave party Modena, completato lo sgombero. Messo sotto sequestro il capannone

Pubblicità

Sono terminate verso le 11.00 di stamane le operazione di sgombero dei circa 3.500 giovani partecipanti al rave party organizzato in un capannone nei dintorni di Modena.

Alle 8.00 del mattino oltre 300 fra carabinieri, poliziotti e operatori delle fiamme gialle, si sono preparati con la tenuta anti sommossa pronti per un’eventuale blitz.

Nel frattempo i vertici delle forze dell’ordine hanno cominciato la trattativa con i capi dell’organizzazione del rave party per convincerli ad uscire pacificamente.

Quando le forze dell’ordine si sono avvicinate al capannone, dopo un primo momento di tensione, molti dei ragazzi presenti hanno lasciato l’edificio e si sono riversati in autostrada con i loro mezzi. Altri hanno iniziato a smontare le casse e le strutture usate per il rave. +

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato oltre 600 persone. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Matteo Salvini, sui social ha commentato: “Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia”.

Domenica il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di “adottare ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto“. I promotori dell’evento, al quale hanno partecipato migliaia di persone, avevano espresso l’intenzione di andare avanti fino a martedì.

Il rave party in un capannone abbandonato nella zona di Modena aveva preso il via sabato sera. Le operazioni di sgombero sono iniziate in maniera morbida: le forze dell’ordine hanno imbastito una trattativa con i partecipanti al rave. “Non entriamo, siamo qui perché l’edificio è pericolante e va posto sotto sequestro. Non siamo qui per voi, ma per la struttura che è pericolosa. Non entriamo. Non ci interessa cosa fate, noi siamo a presidio della struttura”, ha detto un funzionario di polizia rivolgendosi ai partecipanti.