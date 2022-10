Prossimi lavori del consiglio provinciali dedicati a scuola, cultura e assegno unico

Pubblicità

Dopo la fine dei lavori consiliari del mese di ottobre il presidente Walter Kaswalder ha riunito la Conferenza dei capigruppo per organizzare il nuovo timing e gli argomenti che verranno discussi nella tornata dei lavori del mesi di novembre.

I consiglieri provinciali si riuniranno i giorni 8-9-10 novembre e dopo il question time, l’aula esaminerà il bilancio consolidato 2021 della Pat, quindi tratterà le eventuali mozioni che dovessero rimanere inevase oggi pomeriggio.

A seguire, i ddl 56 di Zeni e 138 di Bisesti sulle politiche culturali, il ddl 95 di Coppola sulla scuola, il ddl 84 di Ossanna (che però forse verrà ritirato dal proponente), le due proposte Marini di modifica dello Statuto di autonomia, il ddl 71 dello stesso Marini sul difensore civico, il ddl 104 di Olivi sull’assegno unico provinciale.

Su richiesta dell’assessore Mario Tonina, si è deciso di lasciare alla tornata di fine novembre la trattazione del ddl 162/XVI in materia di concessioni idroelettriche, per dare il tempo all’amministrazione Fugatti di procedere a interlocuzioni sul testo con il nuovo Governo Meloni, finalizzate a scongiurare eventuali impugnative dello Stato.

Il presidente Walter Kaswalder ha illustrato le linee del provvedimento che andrà in aula entro l’anno, evidenziando che nel 2022 sono stati eseguiti importanti lavori di adeguamento strutturale a palazzo Trentini, per 432 mila euro, con sbarrieramento delle sale espositive interrate e radicale ammodernamento tecnologico delle sale Commissioni.

Il bilancio 2023 pareggerà a 13 milioni 617 mila euro. Tra le spese, quella per il personale occupa circa metà delle risorse, il 12,41% per l’ulteriore personale e le spese di funzionamento dei gruppi consiliari, il 5,38% per il settore stampa e visite guidate all’istituzione.

E’ intervenuto Claudio Cia (FdI) con due sollecitazioni: aumentare le risorse che alimentano l’ottimo servizio di incontri con le scuole (Vanessa Masè ha condiviso, suggerendo anche la ristampa di un libretto a fumetti molto adatto all’età scolare); provvedere tempestivamente alla sostituzione del giornalista prossimo al pensionamento presso l’ufficio stampa consiliare.

Vanessa Masè ha segnalato che da qualche mese l’operatività della Quinta Commissione consiliare è pressoché azzerata.

La presidente Alessia Ambrosi e la vicepresidente Sara Ferrari sono state entrambe elette alla Camera, per cui è urgente riformare i vertici della Commissione.

