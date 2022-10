In “marcia” a Taio per raggiungere la pace

Pubblicità

“Artigiani di pace” si sono sentiti coloro che venerdì scorso, 28 ottobre, si sono dati appuntamento alle 20 nella piazzetta di Santa Maria a Taio per condividere riflessioni, canti, letture, testimonianze che invocavano fortemente la pace.

Sì, fortemente, perché nella breve “marcia” tra la chiesa di Santa Maria e quella di San Vittore l’invito è stato proprio quello di far rumore: con le mani, con la voce, con le maracas, con le chitarre… un simbolico rumore per svegliare i Grandi della Terra e invitarli a impegnarsi seriamente per trovare efficaci soluzioni al dramma della guerra.

Gli striscioni degli scout, dei ragazzi degli oratori di Cles e di Predaia parlavano di Pace, invocavano la Pace. Anche nei canti e nelle letture lo stesso messaggio ripetuto e innalzato fino a quel cielo che si vorrebbe finalmente azzurro, libero, sereno, di tutti.

A pochi giorni dalla grande manifestazione per la pace del 5 novembre a Roma e uniti a Papa Francesco, si è offerto questo contributo alla negazione della guerra, convinta posizione rispetto alla necessità di avviare concreti percorsi di pace.

Anche i sindaci dei due Comuni coinvolti, Ruggero Mucchi per Cles e Giuliana Cova per Predaia, non hanno voluto far mancare la loro presenza.

Una voce calda e intrisa d’umanità è stata quella di Mario Battocletti, medico chirurgo in Paesi in guerra che con resoconti, immagini ed efficaci confronti di dati (come la differenza tra il denaro a disposizione per curare un bimbo europeo e quello per un bimbo afghano) ha contribuito a creare un’atmosfera solidale e sempre più convinta del divario che separa soluzione e distruzione.

Una serata tiepida di fine ottobre, dentro la quale sentirsi con Europe for Peace per lanciare un gesto dirompente di pace.

