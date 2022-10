Governo Meloni, oggi il primo Consiglio dei Ministri: in agenda giustizia, bollette e covid

Pubblicità

Oggi alle 13.00 è in programma il primo Consiglio dei ministri del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. In agenda, temi molto urgenti per l’Italia che il nuovo esecutivo si sta impegnando ad affrontare fin da subito. Dal covid alla giustizia, alcuni punti sono già stati anticipati, anche se con qualche polemica.

Si parte con il cambio di strada sui vaccini, con l’anticipo della decadenza dell’obbligo vaccinale per i medici. Si apre poi la discussione anche sul fronte giustizia, con l’annunciato rinvio a fine dicembre per l’entrata in vigore di alcuni punti della riforma Cartabia sul processo penale. L’esecutivo fa sapere che si tratta di uno slittamento che tiene conto dei rilievi degli uffici competenti, in modo da riuscire a correggerlo. Secondo i democratici però, questo rischierebbe di allontanare gli obiettivi del Pnrr.

E ancora, si parlerà del decreto-legge sull’ergastolo ostativo per impedire che un’eventuale sentenza della consulta in riunione il prossimo 8 novembre, renda accessibili i benefici anche per i condannati per mafia che non si pentono. A scuotere la situazione però, la partita dei sottosegretari che Meloni vorrebbe chiudere il prima possibile. Oggi nel pre-consiglio infatti, dovrebbero essere messe a punto deleghe e squadre, ma il giuramento a Palazzo Chigi dei sottosegretari si terrà il 4 novembre.

Il programma politico del nuovo esecutivo si prospetta molto impegnativo, con la legge di stabilità da approvare e il caro bollette che affonda famiglie e imprese. Proprio su questo, la premier sui social parla di costi insostenibili e promette di rafforzare le misure nazionali per arginare il caro energia.

Interventi però piuttosto costosi che riducono chiaramente i margini economici per completare tutte le misure del programma elettorale, che Salvini continua a spingere: dal contante, alle pensioni fino alla riforma fiscale. Misure, per cui sarà necessario cercare risorse sufficienti per poter dare seguito a tutti gli impegni presi.

